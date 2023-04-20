سجن امرأة بنيويورك 21 عاما لمحاولتها قتل شبيهتها بـ "تشييز كيك" مسموم

كتبت ريم عبد الحميد

حكمت محكمة فى مدينة نيويورك الأمريكية على امرأة بالسجن 21 عاما، لمحاولتها قتل شبيهتها فى مخطط غريب لسرقة هويتها.

وبحسب ما ذكرت بى بى سى، فإن المرأة وتدعى فيكتوريا ناسيروفا، وهى روسية، منحت سيدة تشبهها تدعى أولجا تسفيك قطعة من التشييز كيك المسمم فى 28 أغسطس 2016 قبل أن تسرق جواز السفر وتصريح العمل الخاصين بها.

وبعد أن علمت مصيرها، قامت ناسيروفا، البالغة من العمر 47 عاما، بتوجي كلمة بذيئة للقاضى فى المحكمة فى منطقة كوينز بنيويورك. ووصفها أحد المدعين بأنها فنانة محتالة لا تعرف الرحمة.

وقالت مدعية مقاطعة كوينز، ميليندا كاتز، فى بان إن ناسيروفا ستدخل السجن لفترة طويلة لمحاولتها القتل فى طريقها لتحقيق مكاسب شخصية.

وفى يوم الحادث، ذهبت ناسيروفا إلى منزل السيدة تسفيك فى كوينز ومعها علبة من التشيز كيك، وأكلت قطعتين بنفسها، وقدمت الشريحة الثالثة المسممة إلى الضحية البالغة من العمر 35 عاما. وبدأت تسفيك، التى تعمل "مصففة رموش" تتقيأ وسقطت على الأرض، وعانت من الهلوسة واقتربت من الإصبة بنوبة قلبية.

وعثر صديق لتسفيك عليها فاقدة الوعى فى اليوم التالى وحولها حبوب مبعثرة على الأرض، ليبدو الأمر وكأنها حاولت الانتحار. وعندما عادت تسفيك إلى منزلها وجدت أن جواز سفرها الأوكرانى وتصريح العمل الخاصين بها فى الولايات المتحدة مفقودين، وكذلك بعض المجوهرات ومبلغ 4 آلاف دولار.. وكان الشبه قريب بين السيدتين، ولدى كلتاهما شعر داكن ونفس لون البشرة، وكلتاهما تتحدثان الروسية.