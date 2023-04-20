اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 10:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زيلينسكي: نبذل قصارى جهدنا لزيادة القدرة على الدفاع فى مواجهة الضربات الروسية

الخميس، 20 أبريل 2023 09:05 ص
زيلينسكي: نبذل قصارى جهدنا لزيادة القدرة على الدفاع فى مواجهة الضربات الروسية الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتم بذل قصارى الجهد في أوكرانيا؛ لزيادة القدرة على الدفاع في مواجهة الضربات الروسية، وكذلك فإن أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الأخرى موجودة بالفعل في أوكرانيا، وهي قوية حقا.

وأضاف زيلينسكي- في خطابه للأمة، عبر الفيديو، والذي نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية- "نحن نعد أيضا وحدات جديدة، وحدات من حرس الحدود على وجه الخصوص، والتي ستنضم إلى أعمالنا النشطة".

وتابع: "نحن نعمل باستمرار على تطوير مناطقنا كلها بالتأكيد، واليوم في منطقة فولين (مقاطعة تقع في الشمال الغربي)، عقدت اجتماعات واسعة مع قادة المنطقة والمسؤولين عن تطبيق القانون المحليين والعسكريين، إضافة إلى جميع المسؤولين عن الأمن والوضع الاجتماعي في المنطقة، ولقد اتفقنا على العديد من مشاريع البنية التحتية التي ستعزز فولين- وهذا أمر مهم- وستجعل من الممكن ضمان وظائف طويلة الأجل والنمو الاقتصادي، إنني متأكد من أننا سننفذ كل هذا بالتأكيد قريبا جدا".

وأردف "إننا نواصل التحضير لخطواتنا الدولية ليس فقط لهذا الأسبوع، ولكن بشكل عام للمستقبل القريب، إذ يظل الدفاع عن أوكرانيا والنظام الدولي القائم على القواعد، القضية رقم واحد على جدول الأعمال العالمي".

كما أعرب عن امتنانه للولايات المتحدة؛ لتقديمها حزمة أخرى من الدعم العسكري تم الإعلان عنها.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة