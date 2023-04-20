زيلينسكى: لا يوجد عائق أمام دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس إنه لا يوجد عائق موضوعي واحد أمام القرار السياسي لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأضاف الرئيس الأوكراني -في مؤتمر صحفي مشترك عقد في كييف مع سكرتير عام الناتو ينس ستولتنبرج- "والآن عندما يدعم معظم الأشخاص في دول الناتو وغالبية الأوكرانيين الانضمام إلى الحلف، فقد حان الوقت لاتخاذ القرارات المناسبة".



وأوضح أن قمة الناتو المقرر عقدها في فيلنيوس في يوليو القادم قد تصبح "تاريخية"، مشيرا إلى أنه قد تمت دعوته لحضورها، وأعرب عن امتنانه لهذه الدعوة، ولكنه أكد في الوقت ذاته أهمية أن تتلقى أوكرانيا الدعوة المناسبة.



وكان السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج قد وصل في وقت سابق اليوم الخميس إلى العاصمة الأوكرانية (كييف).