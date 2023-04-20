زيادة أطباء الطوارئ.. اعرف استعدادات المستشفيات الجامعية خلال العيد

كتب محمد صبحى

أجرت المستشفيات الجامعية عدد من الترتيبات والاستعدادات اللوجيستية بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك المقرر له غدًا الخميس فلكيًا ، وذلك برئاسة الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفى ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز الاستعدادات فى المستشفيات الجامعية:

1- رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ.

2- زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

3- تنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى.

4- توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

5- توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية.

6- تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة.

7- تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى للمتابعة الدقيقة بشكل دورى على مدار إجازة العيد

8- تنسيق لحظى بين المستشفيات الجامعية لتوفير أى مستلزمات الطبية

9- توافر الاطقم الطبية من الاطباء والتمريض بالمستشفيات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المحجوزين فعليًا

وتستطلع دار الإفتاء ، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شواللعام 1444هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم الخميس الموافق 20 أبريل، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.

وكان قد أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية، فهلال شهر شوال سيولد الخميس وسيستمر فى الأفق فترات زمينة ليست بالقليلة.