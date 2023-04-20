زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة المتهمين فى قضية "خلية الطلبة" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من سنتين، يوم 20 ابريل 2021، الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تحجز محاكمة 5 متهمين من عناصر "خلية الطلبة"، لانضمامهم لإحدى خلايا "لجان العمليات النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، للحكم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والتي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى".

وتولى المتهم الأول قيادة فى إحدى مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة، والمعارضين لتوجهات الجماعة، واستهداف المنشآت الجامعية، بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها العدائية.

وأمد إحدى المجموعات المسلحة بأموال لشراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات ومهمات آلات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أغراضها.

ودبر المتهم الأول تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، والتأثير على السلطات فى أعمالها، باستعمال القوة والتهديد.

المتهمون من الثانى حتى الأخير، انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، وهى مجموعات العمل النوعى المسلحة، مع علمهم بأغراضها العدائية، كما اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر، الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، بغرض التأثير على السلطات فى أعمالها باستعمال القوة والتهديد، وذلك أثناء إحراز المتهم الخامس عبوات حارقة استخدامها فى العمليات العدائية تنفيذا لغرضهم المقصود من التجمهر.

كما أحدث المتهمون عمداً بالمجنى عليه فادي محسن ميلاد حنا الله إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية، مدة لا تقل عن عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة ضمن تجمهر مؤلف من أكثر من خمسه أشخاص، تنفيذا لغرض إرهابي.