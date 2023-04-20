زراعة القليوبية: حصاد 2000 فدان قمح بالمحافظة وبدء دريس 144 فدانا

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس رجب الشحات، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم عمل حصر على أرض الواقع للمساحات المنزرعة بالمحصول، مشيرا إلى أنه بلغت المساحة الإجمالية لمحصول القمح على مستوى المحافظة 40841 فدان، وتم حتي الأن حصاد 2000 فدان منها، كما تم أيضا دريس 144 فدانا منها، ويتم الحصاد والدريس تباعا تمهيدا لأعمال التوريد للصوامع والشون المنتشرة بالمحافظة.

وأكد "الشحات" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه هناك اهتماما المحافظة هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح، باعتباره عاما استثنائيا حيث كثفت المحافظة جهودها فيه بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم الاجتماع مع المزارعين بحقولهم لحثهم على توريد القمح فى المواعيد المحددة، والتأكيد على دورهم الوطني فى الوقوف بجانب بلدهم لتفادى حدوث أزمة فى كميات القمح هذا العام باعتبارها السلعة الاستراتيجية الأهم في حياة أي دولة.

وأشار، إلى أنه بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد القمح من المزارعين لموسم 2023، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعى الحالى، سيسهم فى دعم المزارع المصرى، وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

واستطرد، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة الأراضى المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، مشددا على تيسير الإجراءات أمام موردى الأقماح بالشون وصوامع التخزين، ولتوعية وحث المزارعين على توريد القمح، موجها بتنفيذ الآلية المحددة لتوريد الأقماح لمساعدة المزراعين.