اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا: شركات التكنولوجيا الأمريكية تساعد أوكرانيا على نشر الأخبار الكاذبة

الخميس، 20 أبريل 2023 12:00 ص
روسيا: شركات التكنولوجيا الأمريكية تساعد أوكرانيا على نشر الأخبار الكاذبة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

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اتهمت وزارة الخارجية الروسية ، الأربعاء ، شركات التكنولوجيا الأمريكية بمساعدة كييف على نشر الدعاية المتطرفة والأخبار الكاذبة على شبكة الإنترنت في شتى أنحاء العالم.


وقالت الخارجية الروسية - في سياق تقريرها الخاص بحقوق الإنسان في أوكرانيا - "في الوقت الذي تقوم فيه روسيا بعملية عسكرية خاصة ونزع السلاح من أوكرانيا، تقدم وسائل الإعلام الأمريكية دعما ملحوظا لكييف، وتساعدها في نشر معلومات مغلوطة عن العملية الروسية الخاصة، لاسيما نشر أخبار وبيانات كاذبة عن الجيش الروسي".


وتابعت بالقول إن "وسائل الإعلام الغربية تظهر "توجها واضحا بشكل متزايد لتزييف حقيقة القوميين الأوكرانيين، الذين يتم تصويرهم على أنهم مقاتلون لصالح أوكرانيا".


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