اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 04:06 ص
أكرم القصاص
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روسيا تعلن بدء "نزع الدولرة" وتقول: الدولار في طريقه للزوال كعملة مهيمنة

الخميس، 20 أبريل 2023 04:00 ص
روسيا تعلن بدء "نزع الدولرة" وتقول: الدولار في طريقه للزوال كعملة مهيمنة الدولار الأمريكى - أرشيفية
وكالات

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إطلاق عملية "نزع الدولرة"، مؤكدا أنه عاجلاً أم آجلاً فإن الهيمنة التي تتمتع بها هذه العملة في طريقها إلى الزوال.

وردا على سؤال حول متى ستكون روسيا قادرة على التخلص تماما من الدولار وكيف سيؤثر ذلك على الموقف الأمريكي على الصعيد الدولي، قال بانكين: "لقد انطلقت هذه العملية، إنها نزعة، وهذا أمر رائج".

وقال: "بالطبع، مكانة الدولار قوية في الاقتصاد العالمي، بالطبع، هناك عدد من التبعيات. الدولار ليس مجرد أداة مالية. بل تعزّزها السياسة الأمريكية بأنواع أخرى من التبعيات، وشبكة من العلاقات في المجال العسكري - السياسي والاقتصادي وما إلى ذلك".

وأضاف: "الآن أصبحت العديد من الدول أقوى وأقسى، وبالتالي، هناك ثقة أكبر في عملاتها. لا أعرف ما إذا كان الدولار على هذا النحو سوف يختفي".

وأردف قائلا: "لقد قرأت مؤخرا ورأيت هذا الجدول في مكان ما، والذي كان يهيمن على ذلك. ذات مرة، سيطر الغيلدر الهولندي، الأسكودو البرتغالي - علاوة على ذلك، على مدار 80 عاما، 100 عام، كان الجنيه الإسترليني... الدولار ليس العملة الأولى في العالم التي تهيمن لفترة طويلة. وأنا لا أفترض حساب عمر الدولار. لكن كل عملة مهيمنة  أجل في حياتها".


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