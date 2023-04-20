راكب يجبر طائرة أوروبية على تحويل مسارها بعد ضربه المضيفات والركاب..فيديو

فاطمة شوقى

أجبرت طائرة على الهبوط في جزيرة باربادوس الكاريبية، وذلك أثناء رحلة طيران أوروبا غادرت من كراكاس الى مدريد، بسبب سلوك راكب عنيف من أصل دنماركى وكان يضرب مضيفات وركاب أخريات دون سبب، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

أُجبرت الطائرة على الهبوط في جزيرة باربادوس الكاريبية ، حيث تم احتجاز الراكب العنيف لإغاثة أفراد طاقم الرحلة الآخرين، ويواجه الرجل غرامة يتعين عليه أن يتحمل بها نفقات تحويل مسار الطائرة واعتقاله.

وانتشرت صور المشاجرة على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من طلبات المضيفات بعدم تسجيل الموقف العنيف الذي كان يحدث على متن الطائرة، وسمع في الفيديو "ممنوع التسجيل ، رجاء أيها السادة"، وبعد إلقاء القبض عليه في بربادوس ، واصلت الرحلة رحلتها حتى وصلت مدريد دون وقوع أي حوادث أخرى.