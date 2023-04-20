رئيس هيئة الرعاية الصحية فى جولة تفقدية مفاجئة للمنشآت بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، ومجمع الإسماعيلية الطبي، والأقسام المختلفة بهما، ومنها أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة، والحضانات، وغرف العمليات، والأقسام الداخلية لإقامة المرضى، وذلك للاطمئنان على رفع درجة الاستعداد القصوى، لتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد.

وراجع الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، واطمئن على توافر المخزون الاستراتيجي لهم، كما راجع جداول التشغيل لتكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة طوال فترة احتفالات العيد.

واطمأن السبكي على الاستعدادات القصوى لغرف الأزمات والرصد بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، وانعقادها على مدار الساعة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، كما اطمئن على تفعيل نظام الإبلاغ الآلي بالمنشآت الصحية والتكامل مع الدوائر الصحية والمرافق الحيوية تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع أي أزمات أو أحداث طارئة، بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، على التحدث مع الأطقم الطبية، للوقوف على احتياجاتهم لأي دعم مركزي لتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر على أعلى مستوى، مشيدًا بجودة استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، ومؤكدًا على دعم المنشآت الصحية بفرق الانتشار الطبي السريع، والتنسيق الكامل مع غرفة الأزمات بوزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية بالإسماعيلية، الدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.