رئيس مركز الداخلة يكرم الأمهات المثاليات

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

كرم المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة الامهات المثاليات لعام 2023 على مستوى ديوان عام المركز والوحدات المحلية القروية التابعة له ، واللاتى تم اختيارهن من خلال لجنة مشكلة طبقا للشروط الواردة لادارة وحدة تكافؤ الفرص بمركز الداخلة.

ووجه رئيس المركز التحية والتقدير لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها ، ولدور المرأة المصرية والتى تعد محورا أساسيا فى خطة الدولة الشاملة للتنمية

والفائزات هن :

فئة ام مثالية : سعدية عثمان عبدالله - الوحدة المحلية لقرى الراشدة

فئة الاسرة المثالية : ثريا محمد رياض - الوحدة المحلية لقرى القصر

فئة أم مثالية لتكريم ذكراها المهندسة عفاف صابر محمد على - الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة ( رحمها الله ) واستلم التكريم نجلها على حمدى تكريما لذكراها.