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رئيس مركز الداخلة يكرم الأمهات المثاليات

الخميس، 20 أبريل 2023 01:15 ص
رئيس مركز الداخلة يكرم الأمهات المثاليات جانب من اللقاءات
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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كرم المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة الامهات المثاليات لعام 2023 على مستوى ديوان عام المركز والوحدات المحلية القروية التابعة له ، واللاتى تم اختيارهن من خلال لجنة مشكلة طبقا للشروط الواردة لادارة وحدة تكافؤ الفرص بمركز الداخلة.
 
ووجه رئيس المركز التحية والتقدير لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها ، ولدور المرأة المصرية والتى تعد محورا أساسيا فى خطة الدولة الشاملة للتنمية 
والفائزات هن :
 
فئة ام مثالية : سعدية عثمان عبدالله - الوحدة المحلية لقرى الراشدة
فئة الاسرة المثالية :  ثريا محمد رياض - الوحدة المحلية لقرى القصر
فئة أم مثالية لتكريم ذكراها المهندسة عفاف صابر محمد على - الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة ( رحمها الله ) واستلم التكريم نجلها  على حمدى تكريما لذكراها.
 
 
 

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