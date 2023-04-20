رئيس التشيك: الغرب ليس لديه بديل سوى دعم أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

قال الرئيس التشيكي "بيتر بيفل" إن بلاده وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على استعداد لدعم أوكرانيا على المدى الطويل حتى نهاية الحرب وعمليات إعادة الإعمار عقب الحرب بالإضافة إلى عضويتها بالحلف.

وأضاف بيفل -في تصريحات بمقر حلف الناتو عقب اجتماعه مع سكرتير عام الحلف "ينس ستولتنبرج" نقلها راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم، أن الغرب ليس لديه بديل سوى دعم أوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية على البلاد.

وأشار الراديو إلى أنه من المقرر أن يجري الرئيس التشيكي محادثات اليوم مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو "روب باور" بالإضافة إلى أعضاء الجالية التشيكية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرحت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، بأن بلادها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحوالى 32 مليون دولار.

ووفقا للوزيرة، فقد قدمت قائمة المعدات العسكرية التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا إلى رئيس الجمهورية، بيترو بافيل.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وصرحت السلطات الروسية مرارا وتكرارا أن مد كييف بالأسلحة لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.