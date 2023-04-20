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رئيس أركان الجيش الجزائري: نعمل على توطين الأمن وعلى كل مخلص للجزائر بذل كل ما لديه

الخميس، 20 أبريل 2023 02:00 ص
رئيس أركان الجيش الجزائري: نعمل على توطين الأمن وعلى كل مخلص للجزائر بذل كل ما لديه عناصر من الجيش الجزائرى - أرشيفية
وكالات

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أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أنه يجدر بكل مخلص للجزائر أن يبذل كل ما لديه من قوة وجهد من أجل توفير الأمن وترسيخ موجبات السلم والاستقرار على أرض البلاد.

وأشار الفريق أول شنقريحة، في كلمة توجيهية، خلال زيارة عمل وتفتيش قام بها إلى مقر قيادة الحرس الجمهوري الجزائري: "لقد أكدت في أكثر من مناسبة، على أن توطين الأمن وترسيخ موجبات السلم والاستقرار على أرض بلادنا الغالية، وتوطيد عرى تنميتها وتقدمها واحتلال مكانتها المستحقة بين الأمم، هي رهانات كبرى، يجدر بكل مخلص لهذه الأرض الشريفة، أن يبذل كل ما لديه من قوة وجهد من أجل كسبها".

وأضاف الفريق أول شنقريحة، أن "هذه الغايات السامية التي عاهدنا أنفسنا في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، تحت قيادة الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بأن نعمل بإخلاص ومثابرة، وفقا للمهام الدستورية المخولة، ورفقة كافة الخيرين من أبناء وطننا، على السعي الحثيث إلى تحقيقها، وفاء منا لأرواح الشهداء الأبرار، وتقديرا لإخلاص المجاهدين الأطهار، وإفشالا لدسائس ومكائد أعداء الشعب الجزائري، الذين لم يعودوا يتحملون صلابة وقوة وحدته وتماسكه الاجتماعي والثقافي والحضاري".

ويجري رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، زيارات تفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الجزائري، للوقوف على مدى جاهزية وحدات الجيش.


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