حدائق ومتنزهات القليوبية تستعد للعيد.. "ستانلى الشرق" على رأس القائمة

القليوبية إبراهيم سالم

"العيد فرحة.. وأجمل فرحة تجمع شكل بعيد وقريب".. اليوم مظاهر الفرحة تظهر وبشكل كبير بين أرجاء المحروسة فرحة بحلول عيد الفطر للمبارك، فكما قال سيد الخلق ورسول الإنسانية "للصائم فرحتان.. فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه"، فاليوم يحتفل المسلمون حول العالم بإتمام صيامهم، ليبدأ الجميع فى الخروج للتنزه بالمتنزهات المنتشرة بالمحافظات المختلفة، والتى تفتح أبوابها أمام المواطنين لاستقبالهم وأسرهم للتعبير عن فرحتهم بالعيد.



قناطر محمد على

محافظة القليوبية.. من بين المحافظات التى استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال إعداد حدائقها لاستقبال المواطنين للتنزه فى العيد، خاصة وأنها تحوى حدائق القناطر الخيرية، والتى يطلق عليها "لؤلؤة الشرق" أو "ستانلى الشرق"، و "معشوقة الحكام"، وكذلك أيضا كورنيش النيل، وممشى أهل مصر بعاصمة القليوبية مدينة بنها، وكذلك الانتهاء من أعمال التطوير بالكورنيش المنتشر بمدن كفر شكر وشبرا الخيمة، والحدائق المنتشرة بباقى مدن المحافظة.



ساحات التنزه بالحدائق

ويرصد "اليوم السابع"، أبرز المناطق والحدائق والمتنزهات التى تستقبل المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، والتى تضمن نوادي النيل والسينمات وكورنيش النيل فى بنها، والقناطر وشبرا وكفر شكر وحدائق الشرق على ضفاف النيل، وذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ لاستقبال العيد، حيث استعدت حدائق ومنتزهات القناطر الخيرية "ستانلي الشرق"، التي تأتي ضمن قائمة أفضل أماكن الخروج في العيد بالقليوبية لاستقبال آلاف الزائرين من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى للاحتفال بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بكل نسمات الجمال وسط الأشجار الكثيفة والخضرة النضرة.



روعة النيل

وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة العامة للري بالقناطر الخيرية، أنه جرى تجهيز حدائق الري بالقناطر الخيرية والتى استعدت لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك برسوم رمزية والتى جاءت على النحو التالى: "حدائق الجامع أمام سجن نساء بالقناطر، والتوفيقى ب، والنخيل والتوفيقى أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين، و حديقة أبو أردان، لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل".



جمال الحدائق

وأكد أشرف درويش مدير عام إدارة ري القناطر، أن مدينة القناطر من أهم الأماكن للخروج في العيد القليوبية بأقل تكلفة، مشيرا إلى أن أسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة وتكون مقصدا لكل أهالى القليوبية والقرى المجاورة فى العيد والمناسبات المختلفة فى متناول الجمى، حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي ب" بـ5 جنيهات للفرد، وحدائق "النخيل والتوفيقى أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد، وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيه للفرد".

فيما أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بشأن تأمين أماكن التجمعات ومنها أفضل 10 أماكن للخروج فى العيد بالقليوبية وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط هذه الأماكن والحدائق لاستقبال المواطنين.



حدائق القناطر الخيرية

وكشف محافظ القليوبية، أن أعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية بعدد من مشروعات المحافظة منها كورنيش النيل بمدن المحافظة، وكذلك تطوير عد من الحدائق المنتشرة بمدن المحافظة، حيث من المقرر أن تستقبل الحدائق العامة والمتنزهات بمنطقة الفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي بالعاصمة بنه المواطنين للتنزه، وكذلك الأندية المنتشرة فى مختلف أنحاء المحافظة والمطاعم والكافيهات الملحقة بها، وكذلك كورنيش النيل الممتد في عدد من مدن المحافظة.

وتابع المحافظ، أن مراسي المراكب النيلية بالقناطر وبنها وكفر شكر وشبرا الخيمة تم التأكيد عليها لضرورة الالتزام بتعليمات الحماية والأمان للركاب، وعدم تجاوز الأعداد المقررة لها، وكذلك حديقة صقلية والطفل بآخر كورنيش النيل ببنها، وأيضا الحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة، وحدائق مدن قليوب والعبور وقها وطوخ وكفر شكر، وأيضا منطقة الكورنيش بكفر شكر، وحدائق مدينة شبين القناطر، وحديقة الياسمين والأسرة بمدينة الخانكة، وأيضا مناطق التجمعات الكبري في هذه المناسبة وأهما حدائق ونيل القناطر الخيرية.



أعمال التطوير بحدائق القناطر الخيرية



البرجولات بالحدائق



الحدائق فى زيها الجديد



الزهور تتفتح بحدائق القناطر الخيرية



الشلالات بحدائق القناطر الخيرية



المسرح بالحدائق



الممشي بحدائق القناطر الخيرية



حدائق القناطر الخيرية تتلألأ



حدائق القناطر فى ثوبها الجديد



حديقة المركز الثقافي



حديقة النيل من الخارج