حبس ربة منزل استعانت بصديقها لقتل زوجها فى البدرشين 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس ربة منزل وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوجها، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

فيما كلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة .

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل لاتهامها بالاستعانة بصديقها وقتل زوجها فى البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل عامل إلى المستشفى نتيجة الاعتداء عليه، ومفارقته الحياة متأثرا بالإصابة التى لحقت به فى البدرشين.

وبإجراء التحريات تبين أن زوجة المجنى عليه استعانت بصديقها لارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.