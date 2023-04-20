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تونس.. أمر قضائى بسجن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشى

الخميس، 20 أبريل 2023 07:50 ص
تونس.. أمر قضائى بسجن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشى راشد الغنوشى
وكالات

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قال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، إن قاضي تحقيق تونسي أمر بسجن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد ساعات من التحقيق معه، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق فى شريط عاجل.

وكان قد بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ، مساء أمس الأربعاء ، التحقيقات مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والموقوفين معه لاستنطاقهم بعد إحالة ملفهم على أنظاره، وفق ما ذكرته المحامية وعضو هيئة الدفاع عنهم منية بوعلي.

وذكرت المحامية في تصريح لوكالة أنباء تونس أفريقيا ، أنه تقرر فتح تحقيق مع الموقوفين ومن ضمنهم الغنوشي، وذلك من أجل تهم وفق الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية والتي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.


راشد الغنوشى

تونس

حزب النهضة التونسية

حزب النهضة الاخوانية التونسية



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