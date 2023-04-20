تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه فى تهمة سب وقذف هانى شاكر

كتب علي الكشوطي

أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكما فى الجنحة رقم 406 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الفنان عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان الفنان هاني شاكر تقدم ببلاغ عن طريق محاميه وقيد المحضر تحت رقم 100 جنح اقتصادية، وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للفنان هاني شاكر من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأيضا قيامه علانية بسب المجني عليه بعبارات تضمنت ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه قد استقر في عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم بتلك الواقعة الذي قضت معه المحكمة بعقاب المتهم وفقا لنصوص لقانون.

وكان الفنان هاني شاكر أكد أن الغرض من الدعوة ليس التعويض في حد ذاته لأنه قرر التبرع بالتعويض للجمعيات الخيرية وإنما الهدف هو إيقاف الهوى الجامح عند كل من تسول له نفسه استغلال صفحاته على السوشيال بما يخالف الاخلاق والآداب.