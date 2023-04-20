تداول 9 آلاف طن و882 شاحنة خضراوات وفواكه وبضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 882 شاحنة و 736 سيارة.

وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع ، 486 شاحنة و729 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 396 شاحنة و7 سيارات.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى عمان، الحرية2، وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Marlin ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 3000 طن بضائع و300 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر) لثلاث سفن وهى آيلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2008 راكب بموانيها





