اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 10:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تايوان تجرى تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

الخميس، 20 أبريل 2023 09:48 ص
تايوان تجرى تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية الجيش التايوانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أجرت قوات الجيش التايواني تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في مقاطعة بينجو الكائنة بوسط مضيق تايوان.

وذكرت قيادة الدفاع في بينجو التابعة للجيش التايواني أن القوات أجرت التدريبات الشهرية التي تحمل اسم "تشين تشيانج" مستخدمة أسلحة مختلفة لإطلاق النار على أهداف في سيناريوهات مختلفة للحفاظ على الاستعداد القتالي، وفقا لما أوردته صحيفة "تايوان نيوز" اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت القوات التايوانية أن التدريبات بدأت بمدافع هاوتزر وقذائف هاون، بالإضافة إلى استخدام مدافع رشاشة، ثم شنت الدبابات هجوما على الشاطئ ودمرت قوات تمت محاكاتها، وفي النهاية نفذ الجيش هجومًا مضادًا لمنع القوات المعادية من الوصول إلى الشاطئ.

وأكدت قيادة الدفاع في بينجو أن جميع الوحدات ستواصل العمل الجاد للوفاء بمهامها والالتزام بمبادئ الاستعداد للحرب دون السعي للحرب، كما تعهدت القيادة بمواصلة دمج مواقف ساحة المعركة الحقيقية في التدريب، وتحسين المهارات القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية للقوات.

 


الجيش التايواني

تايوان

مقاطعة بينجو

تدريبات عسكرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة