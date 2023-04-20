تايوان تجرى تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

وذكرت قيادة الدفاع في بينجو التابعة للجيش التايواني أن القوات أجرت التدريبات الشهرية التي تحمل اسم "تشين تشيانج" مستخدمة أسلحة مختلفة لإطلاق النار على أهداف في سيناريوهات مختلفة للحفاظ على الاستعداد القتالي، وفقا لما أوردته صحيفة "تايوان نيوز" اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت القوات التايوانية أن التدريبات بدأت بمدافع هاوتزر وقذائف هاون، بالإضافة إلى استخدام مدافع رشاشة، ثم شنت الدبابات هجوما على الشاطئ ودمرت قوات تمت محاكاتها، وفي النهاية نفذ الجيش هجومًا مضادًا لمنع القوات المعادية من الوصول إلى الشاطئ.

وأكدت قيادة الدفاع في بينجو أن جميع الوحدات ستواصل العمل الجاد للوفاء بمهامها والالتزام بمبادئ الاستعداد للحرب دون السعي للحرب، كما تعهدت القيادة بمواصلة دمج مواقف ساحة المعركة الحقيقية في التدريب، وتحسين المهارات القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية للقوات.