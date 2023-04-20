تاجر الفودو سقط فى قبضة أجهزة الأمن قبل ترويج بضاعته فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الفودو، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بتحويل مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، واعتياده الاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير لاتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها لترويجها بين عملائه بعدة مناطق في الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليه بتحويل مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، تمهيدا للتواصل مع عملائه وترويجها بينهم، بعدة مناطق في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.