بنى سويف تستقبل 68 من السياح الألمان خلال رحلاتهم النيلية بين القاهرة وأسوان

بنى سويف هانى فتحى

استقبلت محافظة بني سويف مساء أمس الباخرة السياحية "فندق عائم" خلال رحلتها بين القاهرة وأسوان وعلى متنها فوج سياحي قوامه 68 من السياح الألمان، وكان فى استقبالهم رانيا محمد عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة، وبعض التنفيذيين المعنيين.

و حسب بيان لمحافظة بنى سويف، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أعدت الإدارة العامة للسياح برنامجاً تضمن استقبال الفوج بنادي الإدارة المحلية، وتنظيم جولة بالممشى السياحي السفلي لكورنيش النيل، وتوزيع بعض الكتيبات السياحية عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها المحافظة.

وأوضحت مدير السياحة، أن أعضاء الفوج الألماني أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة في بني سويف، موجهين الشكر للمحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء مرورهم ببني سويف في رحلة عودتهم من أسوان إلى القاهرة عبر النيل.