المفوضية الأوروبية تُعين سفيرة جديدة لدى أوكرانيا

وكتبت ماترينوفا- في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الخميس، "أنه لشرف عظيم أن أُعيّن لتمثيل الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا".

يشار إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي الحالي في أوكرانيا الدبلوماسي الإستوني ماتي ماسيكاس يشغل هذا المنصب منذ عام 2019، ومن المتوقع أن تتولى كاتارينا ماثيرنوفا منصبها الجديد في سبتمبر 2023.