اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 10:12 ص
أكرم القصاص
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المفوضية الأوروبية تُعين سفيرة جديدة لدى أوكرانيا

الخميس، 20 أبريل 2023 10:03 ص
المفوضية الأوروبية تُعين سفيرة جديدة لدى أوكرانيا المفوضية الأوروبية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت كاترينا ماثيرنوفا نائب مدير عام قسم سياسة الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، توليها منصب سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى أوكرانيا.

وكتبت ماترينوفا- في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الخميس، "أنه لشرف عظيم أن أُعيّن لتمثيل الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا".

يشار إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي الحالي في أوكرانيا الدبلوماسي الإستوني ماتي ماسيكاس يشغل هذا المنصب منذ عام 2019، ومن المتوقع أن تتولى كاتارينا ماثيرنوفا منصبها الجديد في سبتمبر 2023.

 


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