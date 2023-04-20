المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق .. صاحب قرارات التحفظ على أموال الريان

كتبت امنية الموجي

المستشار رجاء إسماعيل العربى النائب العام الأسبق الذى شغل منصب نائب عام مصر عام 1991 وظل منصبه لمدة 8 سنوات متواصلة حتى بلغ السن القانونية للمعاش فى عام 1999.

ولد المستشار العربى عام 1935وتخرج من كلية الحقوق وتدرج فى العمل بالسلك القضائى إلى أن أصبح نائبا عاما لدورتين متتاليتين، وشهدت فترة توليه منصبه العديد من القضايا المهمة والمثيرة للجدل، فتولى الإشراف على العديد من التحقيقات الخاصة بالقضايا الاقتصادية، تابع قضايا توظيف الأموال والتحفظ على أموال أصحابها، وأصدر قرارًا بالتحفظ على أموال شركات الريان والسعد وعدد من شركات توظيف الأموال، وأشرف بنفسه على التحقيق فى عدد من القضايا والتى عرفت إعلاميا بقضايا "نواب القروض"، وقضية لوسى أرتين الشهيرة، وفى 4 فبراير 1993 تم ضم المستشار رجاء العربى إلى عضوية المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان.

فى 11 فبراير 2020 توفى المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق، عن عمر يناهز 85 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وتم تشييع جثمانه من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة.