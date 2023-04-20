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المستشار الألماني: أوكرانيا ليست بحاجة إلى أنواع جديدة من الأسلحة

الخميس، 20 أبريل 2023 06:00 ص
المستشار الألماني: أوكرانيا ليست بحاجة إلى أنواع جديدة من الأسلحة مستشار ألمانيا أولاف شولتس
وكالات

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، أن أوكرانيا ما زالت بحاجة للمساعدة العسكرية، والغرب سيواصل تقديمها، لكن الحديث لا يدور عن تقديم أنواع جديدة من الأسلحة حتى الآن.

وقال المستشار الألماني الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة DPA: "كييف في الوقت الراهن تحتاج بشكل أساسي لنفس الأسلحة، ولكن بكميات أكبر.  

وأشار المستشار للحاجة لتوريد أنظمة دفاع صاروخي ودبابات وذخائر. مؤكدا: أن "توريد هذه الاسلحة هو ما يتعين علينا القيام به في المستقبل" ،

وأضاف شولتس: نحن بحاجة لأن نكون مستعدين لتلبية احتياجات كييف لفترة طويلة".

وبذلك، رفض المستشار مرة أخرى بشكل غير مباشر مطالب أوكرانيا، بالحصول على طائرات مقاتلة غربية.


حرب روسيا واوكرانيا

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