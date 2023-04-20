اليوم السابع
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المرور تحرر 68 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس، 20 أبريل 2023 12:18 م
المرور تحرر 68 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (68771) مخالفة مرورية متنوعة،  من بينها المخالفات التالية:
 
10685 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 384 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 دراجات نارية مخالفة، 27 مخالفة موقف عشوائى، 13 مخالفة شروط التراخيص.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 

المرور

مخالفات المرور

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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