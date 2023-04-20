اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بعيد دخول المسيح أرض مصر 1 يونيو

الخميس، 20 أبريل 2023 08:00 ص
الكنيسة تحتفل بعيد دخول المسيح أرض مصر 1 يونيو دخول العائلة المقدسة أرض مصر
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر فى 1 يونيو المقبل.

 

وفى ذكرى هذا اليوم جاء السيد المسيح وهو ابن سنتين تقريبا إلى أرض مصر أثناء رحلة العائلة المقدسة هربًا من هيرودس الملك، فى زيارة استغرقت نحو 3 أعوام ونصف مر خلالها بالعديد من الأماكن في القاهرة الكبري والصعيد حتي جبل قسقام بأسيوط " دير السيدة العذراء المحرق" .

 

وتصلى الكنيسة الأرثوذكسية صلاة عشية وهى صلوات تعنى رفع البخور للتهيئة لإقامة القداس فى الصباح، لأن القداس أهم صلاة فلا يبدأ لها الاستعداد ليس فى الصباح فقط، بل يبدأ من ليلتها، حيث صلاة رفع بخور عشية ثم صلاة نصف الليل ثم تسبحة نصف الليل وكان هناك قديماً كنائس تستمر من العشية إلى الصباح و مازال هذا يحدث في بعض الأديرة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دخول المسيح مصر

عيد دخول المسيح



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