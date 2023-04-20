الكرملين: منع انضمام أوكرانيا للناتو أحد أهداف العملية العسكرية

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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس أن أحد أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة منع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال المتحدث الروسي وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الأمر يشكل تهديدا خطيرا لأمن روسيا، لافتا إلى أنه لا توجد لدى الكرملين تقييمات بشأن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى (ناتو).



وفي سياق متصل، نقت وكالة أنياء (تاس) الروسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن موسكو تعتقد أن الترسانات النووية في لندن وباريس تخضع في الواقع لسيطرة واشنطن.



وقال "يمكن القول إن ترسانتي فرنسا وبريطانيا النوويتين تخضع فعليا لسيطرة الولايات المتحدة. لذلك، إذا تحدثنا مع أمريكا، فإن الحديث دون مراعاة هاتين الترسانتين لا معنى له على الإطلاق، أن هذه الدول هي في الواقع نظام واحد متكامل ضمن حلف شمال الأطلنطي (ناتو)".



يأتي تصريح بيسكوف هذا خلال تعليقه على ممثلة وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، التي أشارت خلال حديث صحفي مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية إلى أن باريس يمكن أن تشارك في المفاوضات حول الأسلحة الاستراتيجية فقط إذا تم تقليص الفجوة بين إمكانات أكبر قوتين نوويتين وترسانة فرنسا بشكل كبير.