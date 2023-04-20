القومى للمرأة بسوهاج ينفذ سلسلة ندوات للإرشاد الأسرى بمركز البلينا

سوهاج عمرو خلف

نفذ المجلس القومي للمرأة بسوهاج برئاسة الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج سلسله ندوات الارشاد الأسري والتنشئه المتوازنه بقري الشالوليا والحبيل بمركز البلينا بمحافظة سوهاج وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتنميه الاسرة المصرية (برنامج الارشاد الاسرى والتنشئه المتوازنه)

حاضر فى الندوه كلا من الشيخ محمد صلاح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوه الالكترونيه، ممثلا عن مشيخة الأزهر الشريف، وهاجر قناوى عبد الرحيم مسؤل محافظة سوهاج برنامج الشمول المالى ومدرب ومقدم مشوره اسريه وتنشئه متوازنة معتمد من الجمعيه المصريه لأعضاء الكليه الملكيه البريطانيه لطب الأطفال بالمجلس القومي للمرأة، ورمضان حسن ضاحي استاذ مساعد ورئيس قسم الفقه العام جامعه الازهر ممثلا عن الأزهر الشريف، حيث تناول فريق المحاضرين كيفيه اختيار شريك الحياه وكيفية التعامل مع المشكلات الاسريه، واهميه تحاليل وفحص ماقبل الزواج والتخطيط الانجابى والتغذية السليمة للأم والطفل والولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية ومراحل نمو الطفل وتطوره و التربية الإيجابية

كما تم عقد عدة جلسات في قرية الصوامعه شرق التابعه لمركز اخميم تم خلالها التعريف ببرنامج نوره وقد استهداف 250فتاه تتراوح أعمارهم من 10الى14سنه.