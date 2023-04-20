القمح الليلة ليلة عيده يارب تبارك وتزيده.. بدء حصاد القمح فى المنيا (صور)

بدأت روائح الربيع تأتى معها بالكثير من الخير من أرض المنيا ، منها الكانتلوب والبطاطس، وكذلك محصول القمح والذى يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وتعد الزراعة النشاط الاقتصادى الرئيسى بمحافظة المنيا وتصل المساحة المنزرعه بها إلى 524.82 الف فدان خلال عام 2021/2020 ويعمل بالزراعة حوالى 58٪ من القوى العاملة بالمحافظة.

ومع بداية موسم الحصاد تتحول منازل القرى إلى خلايا من النحل لجمع المحصول ودراسة ثم نقله وتوريده، حيث أن موسم حصاد محصول القمح يوفر الكثير من فرص العمل سواء فى عملية الحصاد او الدريس او النقل والتوريد.

ومن ناحيته قال الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن هناك متابعة مستمرة على القمح منذ بداية الزراعة حتى الحصاد وأعمال التوريد، كما تجرى أيضا متابعة أعمال اللجنة المشكلة لمتابعة عمليات حصاد المحصول بنواحي قري المركز .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن اجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح تبلغ حوالى 243.875 ألف فدان وذلك بعد الحصر الذى تم على المساحات المزروعة على ارض الواقع.