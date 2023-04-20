القمح الليلة ليلة عيده يارب تبارك وتزيده.. بدء حصاد القمح فى المنيا (صور)

بدأت روائح الربيع تأتى معها بالكثير من الخير من أرض المنيا، منها الكانتلوب والبطاطس، وكذلك محصول القمح والذى يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وتعد الزراعة النشاط الاقتصادى الرئيسى بمحافظة المنيا وتصل المساحة المنزرعه بها إلى 524.82 الف فدان خلال عام 2021/2020 ويعمل بالزراعة حوالى 58٪ من القوى العاملة بالمحافظة.
ومع بداية موسم الحصاد تتحول منازل القرى إلى خلايا من النحل لجمع المحصول ودراسة ثم نقله وتوريده، حيث أن موسم حصاد محصول القمح يوفر الكثير من فرص العمل سواء فى عملية الحصاد او الدريس او النقل والتوريد.
ومن ناحيته قال الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن هناك متابعة مستمرة على القمح منذ بداية الزراعة حتى الحصاد وأعمال التوريد، كما تجرى أيضا متابعة أعمال اللجنة المشكلة لمتابعة عمليات حصاد المحصول بنواحي قري المركز .
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن اجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح تبلغ حوالى 243.875 ألف فدان وذلك بعد الحصر الذى تم على المساحات المزروعة على ارض الواقع.
وقد شهدت المحافظة اجتماع اللجنة العليا لزراعة وتوريد محصول القمح، وتم مناقشة استعدادات المحافظة الخاصة بموسم توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 ومناقشة كافة الإجراءات استعدادا لموسم التوريد والذي بدأ 15 ابريل الجارى، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، كما تم استعراض الترتيبات النهائية والمستجدات والتجهيزات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة العليا المشرفة على منظومة استلام وتوريد الأقماح المحلية استعداداً للموسم الجديد ، بجانب مناقشة كافة الحلول والمقترحات لتذليل أية عقبات قد تواجه المزارعين في عملية التوريد.
وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المحافظة لديها 42 موقع تخزيني بجميع مراكز المحافظة جاهزة لاستقبال الأقماح، وانه تم تشكيل لجنة من التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية والزراعة لاستلام القمح من المزارعين فى الشون والصوامع.
فيما قال ياسين محمود أحد المزارعين أن محصول القمح هذا الموسم مباشر بالخير، وسوف يكون للفدان تحقيق انتاح كبير هذا العام عن العام الماضى، رغم ان العام الماضى أيضا كانت إنتاجية الفدان مرتفعة جدا وفى بعض المزارع تحاوزت المعدل الطبيعى، وهذا ما نتمناه فى هذا الموسم
وأضاف أن موسم القمح يبدأ دائما فى منتصف وأواخر أبريل فى كل عام نتيجة حالة الطقس، وكان موسم الحصاد يبدأ مبكرا فى المناطق الصحراوية، لكن هذا العام بدأ موسم الحصاد مبكرا فى المحافظة.
يذكر أن محافظة المنيا قد حققت المستهدف من الكميات المطلوبة في الموسم السابق حيث تم توريد 500 ألف طن من الاقماح، في حين كان المستهدف المطلوب 450 ألف طن، وذلك بنسبة 112% .
بدء حصاد محصول القمح فى المنيا
حصاد القمح فى المنيا
حصاد القمح
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة