اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 10:41 م
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القبض على المتهمين بقتل عامل وإبنه فى أطفيح

الخميس، 20 أبريل 2023 10:31 م
القبض على المتهمين بقتل عامل وإبنه فى أطفيح أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل عامل ونجله والتخلص من جثتيهما بنهر النيل في أطفيح، بسبب خلافات بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة شاب بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة وتبين أن الشاب ووالده متغيبان منذ عدة أيام. 
 
بتكثيف التحريات تبين أن الشاب ووالده تم قتلهما على يد شخصين، بسبب خلافات بينهم، وتم التخلص من جثتيهما بنهر النيل. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

العثور على جثة

قتل عامل وابنه

مركز أطفيح

امن الجيزة



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