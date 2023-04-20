اليوم السابع
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الشركة المتحدة تهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 09:46 م
الشركة المتحدة تهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر الشركة المتحدة

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تهنئ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 
واستطلعت دار الإفتاءِ المصرية هلالَ شهرِ شوال لعام 1444 هـ بعد غروب شمس اليوم الخميس بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1444 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.
 
 
وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل لعام 2023 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًّا.

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