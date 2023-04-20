اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 11:02 م
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السياحة والآثار تستقبل الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين عبر الخط الساخن 19654

الخميس، 20 أبريل 2023 11:00 م
السياحة والآثار تستقبل الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين عبر الخط الساخن 19654 سياحة ـ أرشيفية
كتب محمد أسعد

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شكلت وزارة السياحة والآثار غرفة عمليات بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمتابعة أحوال السائحين، وكذلك حركة سفر وعودة المعتمرين المصريين من وإلى الأراضي السعودية والعمل على توفير أقصى سبل الراحة والسلامة لهم حتى عودتهم، وكذلك تلقي وبحث أية شكاوى أو مخالفات ترد سواء من السائحين أو المواطنين خلال أيام العيد وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

ويتم استقبال كافة الشكاوى المُتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654) والذي يعمل على مدار الساعة لمدة 24 ساعة يومياً لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري وسائحي المقصد السياحي المصري من المصريين والأجانب، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

 

وتتولى غرفة العمليات المتابعة ومراقبة أداء الشركات السياحية، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر مع شرطة السياحة والآثار، وكذلك غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب الوزارة بكافة المحافظات السياحية للتدخل السريع لحل أي مشكلة قد تطرأ تجاه السائحين المصريين والأجانب.

 

وتم التوجيه بأن يتم العمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التى ترد من السائحين والمواطنين، بجانب التأكد من التزام الشركات السياحية بتنفيذ كافة البرامج السياحية المتفق عليها.


وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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