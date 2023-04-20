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الرئيس السيسى يشارك فى قمة منتدى الاقتصادات الكبرى بدعوة من جو بايدن

الخميس، 20 أبريل 2023 05:03 م
الرئيس السيسى يشارك فى قمة منتدى الاقتصادات الكبرى بدعوة من جو بايدن الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك بدعوة من الرئيس الأمريكى جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن منتدى الاقتصادات الكبرى، الذي تم تأسيسه عام 2009، يهدف لدعم موضوعات تغير المناخ، وحشد الزخم الدولي اللازم لها، ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي به للعام الثاني على التوالي، كمتحدث رئيسي، في ضوء تولي مصر رئاسة الدورة السابعة والعشرين للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، واستناداً إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.

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الطاقة والمناخ

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