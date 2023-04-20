الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك مع ملكى البحرين والأردن

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، في حين أعرب العاهل البحريني عن خالص تقديره للرئيس على تهنئته الكريمة، متمنياً لمصر قيادةً وشعباً، كل الخير والازدهار.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

وأعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الملك الأردني، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.