اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 12:07 م
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الداخلية تضبط 190 ألف قطعة ألعاب نارية قبل العيد

الخميس، 20 أبريل 2023 12:01 م
الداخلية تضبط 190 ألف قطعة ألعاب نارية قبل العيد ألعاب نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن (الدقهلية – الشرقية) من تحقيق النتائج الإيجابية حيث تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) وبحوزته (عدد 1680 كرتونة ألعاب نارية تحوى 100800 صاروخ "مختلفة الأحجام"- مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
 
ونجحت الجهود في ضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) حال إستقلالهم سيارتين ملاكى قيادة "إثنين منهم" بدائرة مركز شرطة المنصورة ، وبحوزتهم (35 ألف قطعة ألعاب نارية) وضبط (صاحب محل بقالة - مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه) وبحوزته ( أكثر من 90 ألف قطعة ألعاب نارية).
 
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية.

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