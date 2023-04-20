الداخلية تضبط 190 ألف قطعة ألعاب نارية قبل العيد

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن (الدقهلية – الشرقية) من تحقيق النتائج الإيجابية حيث تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) وبحوزته (عدد 1680 كرتونة ألعاب نارية تحوى 100800 صاروخ "مختلفة الأحجام"- مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

ونجحت الجهود في ضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) حال إستقلالهم سيارتين ملاكى قيادة "إثنين منهم" بدائرة مركز شرطة المنصورة ، وبحوزتهم (35 ألف قطعة ألعاب نارية) وضبط (صاحب محل بقالة - مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه) وبحوزته ( أكثر من 90 ألف قطعة ألعاب نارية).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية.