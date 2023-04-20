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الداخلية تضبط 15 قضية مخدرات في حملات أمنية بالاسكندرية

الخميس، 20 أبريل 2023 11:47 ص
الداخلية تضبط 15 قضية مخدرات في حملات أمنية بالاسكندرية رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تداول بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" شكوى لـ (صاحب الحساب – مقيم بمنطقة الفلكى بمحافظة الإسكندرية) بشأن انتشار ظاهرة سير قائدى الدراجات النارية ومركبات " التوك توك " بمحيط محل سكنه وبحوزتهم كلاب شرسة واستخدامها فى أعمال ترويع المواطنين ، مُشيراً إلى تعرض أحدهم لكريمته وتسببه فى إحداث إصابتها .
 
بالفحص تم التوصل للشاكى ، وبسؤاله قرر أنه حال سير نجلته (طالبة – مقيمة بذات العنوان) شاهدت بعض الأشخاص بصحبتهم كلب فسقطت أرضاً ونفى حدوث أي مكروه لنجلته ، وبسؤال نجلته قررت ما جاء بأقوال والدها.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
بإجراء التحريات تم تحديد المشكو فى حقهما وتبين أنهما ( شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" ) ، وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة ، وأضافا أن الكلب الذى كان بصحبتهما ملك أحدهما وغير مرخص (تم ضبطه) .
 كما يشار إلى قيام الأجهزة الأمنية بالعديد من الحملات الأمنية إستهدفت محل الشكوى خلال الفترة من 15/1/2023 حتى 15/4/2023 أسفرت نتائجها عن ضبط (15 متهم فى قضايا مخدرات  - 22 متهم فى قضايا سلاح أبيض – 22 مركبة "توك توك" بدون ترخيص – 17 دراجة نارية "بدون ترخيص") .
 
 

فيس بوك

مخدرات

الاسكندرية

وزارة الداخلية



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