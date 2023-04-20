الداخلية تضبط 15 قضية مخدرات في حملات أمنية بالاسكندرية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تداول بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" شكوى لـ (صاحب الحساب – مقيم بمنطقة الفلكى بمحافظة الإسكندرية) بشأن انتشار ظاهرة سير قائدى الدراجات النارية ومركبات " التوك توك " بمحيط محل سكنه وبحوزتهم كلاب شرسة واستخدامها فى أعمال ترويع المواطنين ، مُشيراً إلى تعرض أحدهم لكريمته وتسببه فى إحداث إصابتها .

بالفحص تم التوصل للشاكى ، وبسؤاله قرر أنه حال سير نجلته (طالبة – مقيمة بذات العنوان) شاهدت بعض الأشخاص بصحبتهم كلب فسقطت أرضاً ونفى حدوث أي مكروه لنجلته ، وبسؤال نجلته قررت ما جاء بأقوال والدها.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

بإجراء التحريات تم تحديد المشكو فى حقهما وتبين أنهما ( شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" ) ، وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة ، وأضافا أن الكلب الذى كان بصحبتهما ملك أحدهما وغير مرخص (تم ضبطه) .