الحزب الموريتانى الحاكم يحث على الانضباط قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة

وقال رئيس الحزب- خلال مأدبة إفطار في نواكشوط- إن البلاد تمر بمرحلة مهمة وهي الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية، والتي تمثل حدثا مهما بالنسبة للحزب.

وكان حزب (الإنصاف) قد أعلن، في وقت سابق، أن أعضاءه الذين يسعون للترشح على لوائح أحزاب أخرى ستتخذ ضدهم إجراءات، وفق ما تمليه قواعد ونظم الحزب.

وشهد الحزب بعد إعلان لوائحه الانتخابية للمجالس الجهوية والتشريعية والبلدية، انسحابات لعدد من أعضائه، كما أعلن بعضهم لاحقا الترشح من خارج الحزب، للانتخابات المقرر تنظميها شهر مايو المقبل.

وتسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات، الشهر القادم، يتنافس فيها 25 حزبا سياسيا لانتخاب برلمان من 176 نائبا، و4500 مستشار يمثلون 237 مجلسا بلديًا، و13 مجلسا إقليميا للمحافظات، حيث تعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.