اليوم السابع
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الجيش الأمريكي يعلن استمرار "رحلاته الاستطلاعية" فوق البحر الأسود

الخميس، 20 أبريل 2023 06:05 م
الجيش الأمريكي يعلن استمرار "رحلاته الاستطلاعية" فوق البحر الأسود الجيش الأمريكى
وكالات

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قال ممثل عن القيادة الأوروبية في البنتاجون، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي يواصل رحلاته الجوية الاستطلاعية فوق البحر الأسود ولا ينوي التخلي عنها.
 
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرات الاستطلاع والمراقبة التابعة للقوات الجوية الأمريكية تواصل عملياتها النشطة في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود".
 
وأضاف أن مثل هذه الرحلات في منطقة البحر الأسود ستستمر "وفق القواعد الدولية".
 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 14 مارس، أنه تم رصد طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو -9" تحلق فوق البحر الأسود باتجاه الحدود الروسية، وأكدت أن المقاتلات الروسية لم تصطدم مع المسيرة.
 
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تحليق الطائرة من دون طيار مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في انتهاك لحدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي، والتي تم إنشاؤها لغرض إجراء العملية العسكرية الخاصة، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك ونشره وفق المعايير الدولية".

الجيش الأمريكي

القيادة الأوروبية في البنتاجون

البحر الأسود

روسيا



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