الجامعة العربية توفر الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحي بلبنان

بيشوى رمزى

صرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة أنه في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (13) الصادرة عن الدورة العادية (56)، بشأن تقديم الدعم العيني لوزارة الصحة بالجمهورية اللبنانية لتلبية احتياجات لبنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، وقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الصادر بالتمرير لدعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية لمواجهة تفشي الكوليرا، قامت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية بتوفير الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحي بالجمهورية اللبنانية.

كما أشارت السفيرة إلى أن هذا الدعم قد وصل إلى الجمهورية اللبنانية فى وقت سابق من هذا الشهر، وقد قام السفير رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية ببيروت بتسليمها إلى مدير عام وزارة الصحة بالجمهورية اللبنانية، فى 13 أبريل الجارى

كما توجهت السفيرة بالشكر إلى وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب على التعاون والتنسيق المستمر لتوفير وإيصال المساعدات الصحية الذي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب، استجابة وتلبية للاحتياجات الطارئة للدول الأعضاء، وذلك من الصندوق العربي للتنمية الصحية، تماشياً مع أهداف مجلس وزراء الصحة العرب برفع المستوى الصحي للمواطن العربي.

وأوضحت السفيرة أن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، تولي اهتماماً كبيراً لرفع كفاءة النظم الصحية للدول الأعضاء لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية لموطنيها ذات جوده عالية تتماشى مع المعايير الدولية.