التنمية المحلية: جولات ميدانية للمحافظين على الحدائق والمتنزهات فى العيد

كتب على عبد الرحمن

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ظهر اليوم الخميس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة استعدادات المحافظات لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك، فى ضوء متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العيد بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين، واطمأن وزير التنمية المحلية على الموقف فى عدد من المحافظات عبر الإتصال بعدد من غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات، حيث أشار الجميع إلى هدوء واستقرار الوضع.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية تواجد كافة القيادات التنفيذية فى مواقعها خلال فترة العيد واستمرار فتح غرف العمليات والأزمات بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى الوزارة على مدار اليوم.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومواصلة تنظيم معارض السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفات بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات وذلك خلال فترة العيد، لا سيما التى يتم تخزينها بصورة متعمدة لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية والتى تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، مع ضرورة العمل على إتاحة مختلف أنواع السلع بالمتاجر واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، مشيراً إلى ضرورة التأكد على توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الاخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب، مع تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحى والكهرباء، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أى تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أى تكدس مرورى وحوادث الطرق داخل المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز الحدائق والأماكن العامة، وتشديد الرقابة داخلها للتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها حفاظاً على أرواحهم، مع التأكيد على تعيين عمال الإنقاذ للشواطئ بالمحافظات الساحلية، وتشكيل لجان من المحافظات وممثلى وزارة الرى، وشرطة المسطحات المائية والنهرية، للمرور على جميع المراسى والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة على الأهمية القصوى التى توليها الدولة فى منع ومواجهة ظاهرة البناء على الأراضى الزراعية، والتعدى على أراضى الدولة بالبناء، استغلالاً لفترة الإجازات والأعياد، لافتاً إلى ضرورة تصدى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بحزم لأى محاولات للتعدى على أراضى وأملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف، والتنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أى حالات تعد وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة، وشدد الوزير على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضى الزراعية أو مخالفى البناء مع أهمية المرور الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملها خلال إجازة العيد، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضى وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أى تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها فى المهد.

وكلف وزير التنمية المحلية المحافظين بالقيام بجولات ميدانية لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال أيام عيد الفطر والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم والعمل على راحتهم.

وطالب اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية باتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة الأوقاف ومراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية الأطعمة (اللحوم والأسماك)، ووجه " آمنة" غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء فى حالة أى طوارئ، كما تتلقى الوزارة أى شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).، وفاكس رقم 33374892.

كما أهاب وزير التنمية المحلية المواطنين بالإبلاغ عن أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف خلال فترة العيد والإجازات على أرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لاتخاذ اللازم والأرقام هى: 0237497656 – 0237497470 – 0227957842