التربية الرياضية تحصد لقب الدورة الرمضانية على مستوى كليات جامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

حصدت كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية لقب الدورة الرمضانية لكرة القدم للطلبة والطالبات للعام الثاني على التوالي والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالصالة المغطاة خلال شهر رمضان الكريم، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمشاركة كليات الجامعة للعام الحالي 2022 /2023 .

وأسفرت المباراة النهائية للطلبة عن فوز فريق كلية التربية الرياضية على نظيره فريق كلية الهندسة بشبين ٠/١ أحرز الهدف الطالب على ممدوح، وفي نهائي البنات تغلب فريق التربية الرياضية على فريق كلية الحقوق بنتيجة ١/٢ .

وقاد فريق كلية التربية الرياضية الدكتور أحمد ساهر مديرا فنيا وإشراف طالبات الكابتن محمد ثروت وإشراف فريق الطلبة الكابتن محمد تعلب، حيث جاء الترتيب العام للبنات كلية التربية الرياضية ( المركز الأول) وكلية الحقوق ( المركز ثانى) وكليه الاقتصاد المنزلى( المركز ثالث)، وجاء الترتيب العام للبنين كليه التربية الرياضية ( المركز الأول) وكلية الهندسة بشبين (المركز الثانى) وكليه الآداب (المركز ثالث).

وقد حصلت الفرق الفائزة على كأس البطولة وشهادات تقدير ومبالغ مالية.

شهد ختام الدورة الدكتور نعيم فوزى عميد كليه التربية الرياضية والدكتور عماد السرسى وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدى وتوت وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث ،كما حضر المباراة النهائية الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير اداره النشاط الرياضى والكابتن معتز صادق مسؤول النشاط الاخصائيين الرياضيين برعاية الطلاب بالكليات .