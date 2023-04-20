البيت الأبيض: لم نتخذ أي قرار بشأن تصنيف "فاجنر" منظمة إرهابية

وكالات

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن تصنيف شركة "فاجنر"، الشبه عسكرية الروسية، "منظمة إرهابية أجنبية".

وفى سياق أخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص مبلغ مليار دولار إضافي للمناخ، وذلك خلال اجتماع افتراضي عقده، الخميس، مع قادة أكبر الدول الصناعية في العالم، لتنسيق جهود مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.