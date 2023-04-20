اليوم السابع
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البيت الأبيض: لم نتخذ أي قرار بشأن تصنيف "فاجنر" منظمة إرهابية

الخميس، 20 أبريل 2023 08:27 م
البيت الأبيض: لم نتخذ أي قرار بشأن تصنيف "فاجنر" منظمة إرهابية الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن تصنيف شركة "فاجنر"، الشبه عسكرية الروسية، "منظمة إرهابية أجنبية".

وفى سياق أخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص مبلغ مليار دولار إضافي للمناخ، وذلك خلال اجتماع افتراضي عقده، الخميس، مع قادة أكبر الدول الصناعية في العالم، لتنسيق جهود مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.


وقال الرئيس الأمريكي إن "أولئك الذين ساهموا بأقلّ قدر في المشكلة، بما في ذلك الدول النامية، سيشعرون بقدر أكبر بتأثير تغير المناخ. وباعتبارنا اقتصادات كبيرة وملوثين كباراً، علينا تكثيف جهدنا ودعم هذه الاقتصادات".

 
 

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