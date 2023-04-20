الانتقام السبب.. اعترافات المتهم باختطاف طفل فى الإسكندرية

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

خلافات مالية بين طرفين، دفعت أحدهم لاختطاف طفل الثانى، لإرغامه على حل هذه الخلافات، إلا أن الضحية لم يستسلم له، واستنجد بالشرطة التى ألقت القبض على المتهم، معترفا بجريمته، مؤكدا أن رغبة الانتقام وراء ارتكاب الجريمة.

ونجحت الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل بالإسكندرية واحتجازه بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من (تاجر - مقيم بدائرة القسم) بتلقيه اتصال تليفونى من مجهول أخبره خلاله الـمُتصل بقيامه بخطف نجله (13سنة) وطلب منه إنهاء الخلافات المالية بينه وبين أحد الأشخاص مقيم بالبحيرة لتحرير نجله.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية " مقيمون بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) ، واحتجازهم الطفل داخل مخزن مُلحق بمنزل أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة وأمكن ضبطهم وتحرير الطفل المُختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل المختطف مُستخدمين سيارة ملاكى مُستأجرة ، تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.