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الإمارات تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 05:53 م
الإمارات تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر الإمارات
وكالات

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أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية في دولة الإمارات أن غدا الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات.

وقال وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي،  في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي - إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليصبح يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

أعلنت قطر ثبوت رؤية هلال شهر شوال، اليوم الخميس، ليصبح غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

 
 

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