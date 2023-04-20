اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

استنفار أمنى بالطرق الصحراوية والمحاور لتأمين سفر المواطنين قبل العيد

الخميس، 20 أبريل 2023 11:16 ص
استنفار أمنى بالطرق الصحراوية والمحاور لتأمين سفر المواطنين قبل العيد حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعزز قوات الشرطة من تواجدها فى الطرق الصحراوية لتأمين المسافرين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وخلق مناخ آمن للمواطنين أثناء تحركاتهم، فضلاً عن تأمين محيط المناطق الأثرية والمقاصد السياحية التى يزورها المواطنون فى الأعياد للاستمتاع بها.

وتشمل الاستعدادات تكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين وتأمين الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية.

وتحرص الشرطة على مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وتشمل بنود خطط التامين الانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التامين على التواجد الأمني الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشراقية والقيادية، لمتابعة سير الآداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات. 


عيد

عيد الفطر

تامين عيد الفطر

عيد الفطر المبارك

احتفالات عيد الفطر

الداخلية

اخبار الداخلية



الموضوعات المتعلقة

العيد فى أجواء آمنة.. رفع درجة الاستعداد القصوى وانتشار الشرطة فى ربوع الجمهورية لتأمين الاحتفالات.. ارتكازات أمنية بمحيط المتنزهات والحدائق.. وسقوط حائزي المخدرات والألعاب النارية.. صور

الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:00 م

انتشار الخدمات الأمنية بالشوارع لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر..فيديو

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:57 م

تفاصيل استعدادات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر .. فيديو

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:35 م

خطة أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بليلة القدر فى مسجد الحسين.. صور

الإثنين، 17 أبريل 2023 07:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة