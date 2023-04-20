اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 07:36 ص
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استقرار سعر الخضروات فى سوق الجملة اليوم الخميس

الخميس، 20 أبريل 2023 07:00 ص
استقرار سعر الخضروات فى سوق الجملة اليوم الخميس الخضروات- ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الخضراوات استقرارا ملحوظا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان و بلغ سعر كيلو الطماطم 4.5  إلى 6.5 جنيه والبطاطس 4 إلى 6 جنيهات والبصل 9 إلى 15 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 7 جنيه، فى حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 6.5 جنيه والفاصوليا 14 إلى 20 جنيها والباذنجان البلدى 6.5 إلى 9.5 جنيه والباذنجان الرومى 5 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 14 و20 جنيه والفلفل الرومى 13 إلى 17 جنيهات والفلفل الصوب 13 إلى 17 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيهات.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 10 إلى 14 جنيها وبلغ الخيار 7 إلى 10 جنيهات للصوب والخيار البلدى 5.5 إلى 9.5 جنيه والبسلة 13 إلى 17 جنيها والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات والبطاطا 4 إلى 6 جنيهات والثوم من 5 إلى 9 جنيهات.

 

الخضار

الفاكهة

سعر الخضار

سعر الفاكهة

اسعار الخضروات



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