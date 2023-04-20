إصابة 6 إشخاص فى حادثى "انقلاب سيارة" بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، وانقلاب ملاكي بالطريق الزراعي بالقرب من محور سمالوط.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، شمال محور سمالوط مما أسفر عن إصابة كل من: أماني عمر 30 عاما، ياسر محمد 40 عاما، مالك ياسر 3 سنوات، خالد حمدي 53 عاما، جميعهم يقيمون بمركز أبوقرقاص وتم نقلهم إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي في جنوب مدخل ملوي، وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة كلا من: أحمد ناصر 25 عاما، عامل مصطفي عبد الله 43 عاما، عامل، يقيمان في محافظة الأقصر، الأول مصاب باشتباه نزيف بالبطن، والثاني باشتباه كسر بالقدم، وتم نقلهما إلى مستشفي ملوى التخصصي لتلقي العلاج.