إصابة 3 فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بدار السلام فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وضبط المشاركين فيها وذلك بسبب خلافات الجوار والتى نتج عنها إصابة 3 أشخاص من بينهم مصاب بجرح طعنى بالبطن تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز دار السلام حيث تبين أنها بين " طرف أول " صلاح ا م م 20 سنة طالب مصاباً " بجرح طعني بالبطن " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان "محمد ا م ع 34 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس وآخر بالجبهة من الناحية اليمنى" وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وشقيقه مصطفي ا م ع 23 سنة عامل مصاباً " بجرح رضى بفروة الرأس ".

الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بالتعدي عليه سلاح أبيض كان بحوزته وتخلصه من الأداة المستخدمة " بإلقائها بإحدى المصارف بسبب خلاف الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.