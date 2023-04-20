إصابة شخصين سقطوا من أعلى سيارة خردة فى أبو سلطان بالإسماعيلية

أُصيب شخصان، اليوم، الخميس، بإصابات مختلفة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء سقوطهم من فوق سيارة مُحملة بالخُردة في أول مدخل أبو سلطان فايد خلف مصنع الأدوية، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الاسماعيلية ، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ بسقوط شخصين من فوق سيارة مُحملة بالخُردة، في أول مدخل أبو سلطان فايد خلف مصنع الأدوية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن شخصين، تم نقل إحدهما بمعرفة الأهالي للمستشفى فيما نقل الآخر لمستشفى فايد التخصصي -التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية - لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت المصادر أن المصاب المنقول بمعرفة الإسعاف يدعى محمد عيد محمد حمزة، 52 سنة، ومقيم في العاشر من رمضان بسرابيوم، ومصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.