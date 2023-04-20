إصابة شاب فى اشتعال النيران بأسطوانة بوتاجاز بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب شاب بحروق فى أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث اشتعال النيران فى أسطوانة بوتاجاز داخل منزل فى قرية بيشة قايد بجوار المدرسة الإعدادية بمركز الزقازيق بالشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى ههيا المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى بوصول شاب، 35 سنة، مقيم فى قرية بيشة قايد التالعة لمركز الزقازيق، مصابًا بحروق نارية فى الوجه والطرفين السفليين والعلويين بنسبة 40%.



وتبين من التحريات الأولية حدوث غصابة الشاب إثر وقوع حادث اشتعال النيران فى أسطوانة بوتاجاز داخل منزل فى قرية بيشة قايد بجوار المدرسة الإعدادية بمركز الزقازيق، فيما تم حجز المصاب فى قسم الحروق بمستشفى ههيا المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.